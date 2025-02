Milei é criticado após entrevista combinada sobre criptomoeda

O presidente da Argentina, Javier Milei, se viu no centro de uma nova polêmica após tentar esclarecer o escândalo envolvendo a criptomoeda $LIBRA, em uma entrevista concedida ao canal de TV TN. Depois da exibição da conversa, uma versão não editada divulgada na internet revelou que as perguntas foram previamente combinadas pela equipe do veículo com membros da equipe presidencial de Milei. O apresentador Jonatan Viale comenta em um dos trechos que as perguntas foram acertadas com Karina Milei, irmã do presidente, com o porta-voz do governo, Manuel Adorni, e Santiago Caputo, um dos conselheiros mais próximos de Milei.

Em outro trecho, Milei diz que poderia convocar o ministro da Justiça da Argentina como seu conselheiro jurídico. Nesse momento, Caputo se aproxima e sussurra algo no ouvido de Milei, mas não é possível entender o que foi dito. Na sequência, Viale diz que a fala de Milei poderia gerar "confusão judicial" para o libertário, e a entrevista segue normalmente. "Agi de boa fé e recebi um tapa na cara", disse. "Os argentinos perderam dinheiro? No máximo quatro ou cinco. A grande maioria dos investidores são chineses e americanos", ressaltou. Segundo ele, quem comprou a moeda são "traders de volatilidade que sabiam o que estavam fazendo".

Ele também declarou que tem "algo a aprender" sobre o uso de suas redes sociais. "Assumi a presidência, mas continuei sendo o mesmo Milei de sempre. Infelizmente, terei que mudar os filtros", disse, em referência ao que publica em seus perfis oficiais. A oposição passou a pedir o impeachment do presidente, que não poupou críticas ao kirchnerismo. "Não há maior fraude na Argentina do que o kirchnerismo. Que me venha a criminosa me dar lição", afirmou.