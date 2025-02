Avião da Delta capota e 19 ficam feridos no Canadá

Um avião Bombardier CRJ-900 da Delta Airlines, que viajava de Minneapolis, nos EUA, para Toronto, no Canadá, com 80 pessoas a bordo, sofreu um acidente e capotou durante o pouso nesta segunda-feira (17). Dezenove pessoas ficaram feridas, três em estado grave. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, a aeronave é vista de barriga para cima na pista.

Zelensky diz que não foi convidado para negociações entre EUA e Rússia sobre paz na Ucrânia

, disseram autoridades da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), em comunicado, enquanto fortes rajadas de vento e neve acumulada castigaram a área. Não foram apontadas as possíveis causas.Uma das vítimas feridas gravemente foi transportada de helicóptero para um centro de trauma, disse Lawrence Saindon, supervisor do Peel Regional Paramedic Services. Uma criança também estava em estado crítico, mas sem correr risco de vida.Em um comunicado, a Delta informou que estava ciente do acidente em Toronto. "Nosso objetivo principal é cuidar dos impactados pelo acidente", disse a empresa. O Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá liderará a investigação, disseram autoridades. Administradores do aeroporto disseram, no início da manhã, que já esperavam um dia movimentado, já que as companhias aéreas estavam retomando seus voos após tempestades de neve consecutivas no fim de semana, incluindo uma que despejou mais de 20 centímetros de neve.