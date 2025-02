Inflação na Argentina recua para 2,2% em janeiro

A taxa de inflação na Argentina recuou para 2,2% em janeiro, ante 2,7% no mês anterior, o que corresponde ao menor patamar desde julho de 2020. O dado foi divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Com o resultado do mês passado, a variação de preços no país soma 84,5% no acumulado de 12 meses.

Segundo o Indec, é a primeira vez que a inflação acumulada em 12 meses fica inferior a 100% desde janeiro de 2023 (quando ficou em 98,8%). A alta de preços em janeiro foi puxada pelo setor de restaurantes e hotéis, com avanço de 5,3% (devido a altas sazonais no serviço de hotelaria) e pelo grupo habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, que subiu 4%. Em contrapartida, a alta em educação não passou de 0,5%, enquanto o grupo vestuário e calçados apresentou queda de 0,7%.



Em nota, o Ministério da Economia da Argentina disse que os números confirmam "a continuidade do processo de desinflação".