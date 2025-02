Reino Unido e China se reúnem em esforço para reconstruir laços entre os países

Os ministros das Relações Exteriores da Grã-Bretanha e da China mantiveram conversações em Londres nesta quinta-feira (13), reavivando um diálogo formal entre os dois países após quase sete anos. O Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, disse que as discussões "robustas e construtivas" com o Ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, incluiriam relações econômicas e questões em que os países "nem sempre estão de acordo".

A reunião ocorreu no momento em que o governo de centro-esquerda do Partido Trabalhista do Reino Unido tenta cautelosamente restabelecer os laços com Pequim. As relações esfriaram nos últimos anos devido a alegações de espionagem, preocupações com direitos humanos, apoio da China à Rússia na guerra da Ucrânia e repressão às liberdades civis em Hong Kong, uma ex-colônia britânica.

O escritório do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que "enfatizou sua intenção de construir um relacionamento consistente e respeitoso entre o Reino Unido e a China", mas também "reiterou que sempre se envolverá francamente" - uma indicação de que ele levantou preocupações sobre direitos humanos.