Putin e Trump discutem fim da Guerra da Ucrânia imediatamente

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (12) que as negociações sobre um acordo de paz na Ucrânia começarão imediatamente, após ligação "longa e produtiva" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo ele, ambos "concordaram e querem parar as milhares de mortes" que ocorreram desde que a guerra teve início, em fevereiro de 2022.

O presidente americano disse que ligará para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para informá-lo sobre as conclusões da conversa entre EUA e Rússia. "Pedi ao secretário de Estado, Marco Rubio, ao diretor da CIA, John Ratcliffe, ao Conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz, e ao embaixador e enviado especial, Steve Witkoff, para liderar as negociações que, acredito firmemente, serão bem-sucedidas", escreveu Trump, em sua rede social Truth Social.

O líder dos EUA publicou a respeito do telefonema na Truth, sua rede social. "Cada um de nós falou sobre as forças de nossas respectivas nações e o grande benefício que teremos um dia ao trabalharmos juntos. Mas primeiro, como ambos concordamos, queremos parar as milhões de mortes que estão ocorrendo na guerra entre Rússia e Ucrânia", escreveu.

"O presidente Putin até usou meu lema de campanha muito forte, "Senso comum". Ambos acreditamos muito nisso. Concordamos em trabalhar juntos, muito de perto, incluindo visitas às nações um do outro. Também concordamos em fazer com que nossas respectivas equipes comecem as negociações imediatamente", disse Trump.

Trump afirmou ainda que trabalhará em proximidade com Putin e o governo da Rússia, incluindo a troca de visitas entre ambas as nações. Desde o início da guerra, o presidente russo teve viagens internacionais limitadas por mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), sob acusação de crimes de guerra.

Além da Ucrânia, o presidente dos EUA afirmou ter conversado sobre " diversos outros assuntos", incluindo o Oriente Médio, inteligência artificial (IA), energia e o "poder do dólar". Trump agradeceu pela ligação diplomática e pela libertação de Marc Forgel. "Esse esforço levará para uma conclusão de sucesso, espero que em breve!", concluiu.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, “Trump pediu um fim rápido para os combates e uma solução pacífica para o problema. Putin, por sua vez, mencionou a necessidade de abordar as causas fundamentais do conflito e concordou com o americano que um acordo de longo prazo poderia ser alcançado por meio de negociações pacíficas”.