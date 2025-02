Papa Francisco mantém reuniões em casa devido a bronquite

O papa Francisco manteve a realização de audiências em sua residência oficial, a Casa Santa Marta, nesta segunda-feira (10), devido à crise de bronquite que o afeta desde a semana passada, afirmou a agência de notícias italiana Ansa.

Na última quinta-feira, a Santa Sé já havia afirmado que as audiências dos dois dias seguintes do pontífice de 88 anos seriam na Casa Santa Marta "devido à bronquite da qual ele tem sofrido nos últimos dias". Um dia antes, Francisco havia pedido a um auxiliar para ler uma mensagem preparada para sua audiência geral por estar sofrendo de um "forte resfriado".

No domingo (9), quando o líder religioso precisou interromper um discurso durante uma cerimônia no Vaticano, na Praça São Pedro. "Agora peço desculpas e peço ao mestre para continuar a leitura, porque estou com dificuldades para respirar", disse Francisco. Após repassar a leitura da homilia, o papa realizou uma oração mais curta. Francisco rezou pela paz nas diversas zonas de conflito no mundo e disse que as forças armadas só devem ser usadas na defesa legítima e nunca para dominar outro país.

Em um comunicado nesta segunda, o papa pediu que a sétima reunião mundial do Fórum dos Povos Indígenas, promovida pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), seja um espaço de reflexão sobre as "justas aspirações das comunidades originárias". O encontro ocorre entre esta segunda e terça-feira, reunindo representantes dos povos indígenas para compartilhar preocupações e prioridades e tentar melhorar o impacto das iniciativas do fundo, uma agência da ONU, em suas comunidades.