Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Caribe e gera risco de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o Mar do Caribe na noite deste sábado (8), e disparou alertas de tsunami para Cuba, Honduras e Ilhas Cayman. As informações são do Centro de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos. Autoridades locais pediram que os moradores saiam da região do litoral.O sismo disparou alertas de tsunami para as Bahamas, Cuba, Honduras, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens, Porto Rico e República Dominicana. Previam-se inicialmente ondas de até três metros de altura em partes do litoral de Cuba, enquanto em Honduras e nas Ilhas Cayman ondas de até um metro poderiam ser registradas.Posteriormente, o sistema de monitoramento dos EUA cancelou os alertas de tsunami, informando, no entanto, que "pequenas mudanças no nível do mar podem ocorrer" nos outros países.O terremoto aconteceu às 18h23 (20h23 no horário de Brasília), no meio do mar, numa profundidade de 10 km. O epicentro do tremor foi a cerca de 209 km ao sudoeste da costa das Ilhas Cayman.