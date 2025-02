Hamas iniciou negociações para 2ª fase do acordo de cessar-fogo em Gaza

Começaram as conversações sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, disse o porta-voz do grupo militante palestino Hamas nesta terça-feira. A primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor em 19 de janeiro, após 15 meses de guerra, e envolveu o fim dos combates, a libertação de alguns dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas e a libertação de alguns prisioneiros palestinos.

A segunda fase do acerto trifásico deve se concentrar em acordos sobre a libertação dos reféns restantes e a retirada das tropas israelenses de Gaza. “Os contatos e as negociações sobre a segunda fase já começaram”, disse o porta-voz do Hamas, Abdel-Latif Al-Qanoua, sem fornecer mais detalhes.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou no início desta terça-feira (4) que Israel estava se preparando para enviar uma delegação de alto nível à capital do Catar, Doha, para discutir a continuidade da implementação do acordo.

Netanyahu deverá manter conversações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, com o foco provavelmente voltado para o cessar-fogo, bem como para uma possível normalização das relações com a Arábia Saudita.

A trégua inicial de seis semanas, acordada com mediadores de Egito e Catar e apoiada pelos EUA, permaneceu praticamente intacta, mas as perspectivas de um acordo duradouro não são claras.

A guerra começou com o ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, no qual 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses. A campanha militar de Israel em Gaza desde então já matou mais de 47.000 palestinos, segundo as autoridades de saúde palestinas.