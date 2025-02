Canadá e México reagem com tarifas contra EUA e China promete ir à OMC

Canadá e México, dois dos alvos ao lado da China de medidas tarifárias anunciadas em uma rede social pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão devolver na mesma moeda. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que imporá tarifas sobre produtos americanos. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, instruiu o ministério da Economia a criar tarifas retaliatórias. A China diz que desafiará Trump na Organização Mundial do Comércio (OMC).

As tarifas são de 25% para Canadá e México e de 10% para a China. "O Canadá imporá tarifas de 25% sobre um total de 155 bilhões de dólares canadenses (cerca de US$ 106 bilhões) em produtos norte-americanos", anunciou Trudeau, ao alertar sobre uma ruptura nos antigos laços entre Ottawa e Washington. A primeira rodada de impostos afetará, na terça-feira, mercadorias no valor de 30 bilhões de dólares canadenses. Os outros 155 bilhões serão taxados nos próximos 21 dias.

A justificativa dos EUA para a execução das tarifas havia sido a da imigração. Segundo Trump, Canadá e México haviam afrouxado a segurança nas fronteiras. Ao mesmo tempo, ambos os países, ao lado da China, não fizeram o suficiente para conter o fluxo de opioides mortais nos EUA.

A China informou que desafiará as tarifas dos Estados Unidos por meio da Organização Mundial do Comércio (OMC). "A imposição de tarifas pelos EUA viola seriamente as regras da OMC", afirmou o Ministério do Comércio chinês em um comunicado, instando os EUA a "engajarem-se em um diálogo franco e fortalecerem a cooperação."

Já a presidente do México, Claudia Sheinbaum, também utilizou o X (antigo Twitter) para dizer que instruiu seu ministério da economia a também criar tarifas retaliatórias - mas sem dar maiores detalhes.

"Rejeitamos categoricamente a calúnia feita pela Casa Branca ao Governo do México de ter alianças com organizações criminosas", escreveu a governante de esquerda na rede social X.

Do lado americano, Donald Trump afirmou que os decretos de taxação possuem uma cláusula anti-retaliação. Dessa forma, se algum país decidir revidar, medidas adicionais serão implementadas, provavelmente na forma de novos aumentos em tarifas.

Decretos tem cláusula de retaliação

A Casa Branca disse que os três decretos com as novas tarifas tinham uma cláusula de retaliação, caso os países atingidos pelo tarifaço resolvessem adotar a reciprocidade. No caso dos itens canadenses, o petróleo escapou do teto da alíquota e foi taxado em 10%. Há ainda a avaliação de que esse índice mais baixo vai cobrir itens como gás natural, energia elétrica e urânio. As novas tarifas entram em vigor na terça-feira.



A medida aumentará o custo de fazer negócios com os três maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos e dará início a uma guerra comercial sem precedentes, afirmaram economistas.



Canadá, México e China respondem por mais de um terço das importações dos EUA, fornecendo carros, remédios, calçados, madeira, eletrônicos, aço e muitos outros produtos aos consumidores americanos.

Com informações da agência Estado.