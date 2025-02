Acidente aéreo na Filadélfia deixa sete mortos e 19 feridos

Sete pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas em decorrência da queda do avião de pequeno porte na noite de ontem (31), na Filadélfia, segundo autoridades que acompanham a retirada dos destroços do avião. Segundo as autoridades, dos mortos, seis estavam no avião e um estava na via terrestre.A aeronave transportava seis pessoas, incluindo uma criança que tinha acabado de passar por tratamento em um hospital. Todas as vítimas do avião eram do México. A presidente do México lamentou as mortes.LEIA MAIS: Avião da American Airlines colide no ar com helicóptero do Exército dos EUA em Washington