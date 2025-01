Hamas liberta mais reféns em acordo de cessar-fogo com Israel

O grupo terrorista Hamas soltou nesta quinta-feira (30) um grupo de oito reféns — três israelenses e cinco tailandeses — como parte de seu cessar-fogo. Israel iniciou a libertação de prisioneiros palestinos atrasado em decorrência das cenas descritas como caóticas em um dos pontos de entrega, onde grandes multidões se aglomeraram em torno dos aprisionados.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse que foram momentos chocantes e ameaçou de morte quem ferisse reféns. Israel recebeu garantias dos mediadores internacionais para uma "libertação segura" nas próximas trocas. Após algumas horas de tensão, dois ônibus com prisioneiros palestinos libertados deixaram a prisão israelense de Ofer, localizada na Cisjordânia.

Mais tarde, depois da aglomeração, ônibus chegaram à cidade de Ramallah, também na Cisjordânia, transportando alguns dos 110 prisioneiros palestinos que serão libertados como parte do acordo.

Esta é a terceira troca desde que a trégua entrou em vigor, em 19 de janeiro. A expectativa é de que ela encerre mais de 15 meses de uma guerra devastadora na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

A soldado israelense, Agam Berger, 20, vestindo um uniforme verde-oliva, foi conduzida por um beco estreito entre prédios fortemente danificados e sobre pilhas de escombros em Jabalia, no norte de Gaza, antes de ser entregue à Cruz Vermelha. Poucos minutos depois, o Exército israelense confirmou que ela estava sob sua custódia. Ela foi sequestrada no ataque quando cumpria serviço militar perto de Gaza.

"Nossa filha é forte, fiel e corajosa", disse um comunicado de sua família. "Agora Agam e nossa família podem começar o processo de cura, mas a recuperação não estará completa até que todos os reféns retornem para casa."

Um vídeo divulgado pelo escritório do premiê Netanyahu mostrava Berger pálida chorando e sorrindo enquanto estava sentada no colo de sua mãe. A mãe de um dos tailandeses assistiu a uma transmissão ao vivo da cena de sua casa na província nordeste de Udon Thani. "Por favor, deixem meu filho sair agora, quero ver o rosto dele", disse Wiwwaro Sriaoun, 53, enquanto as imagens em seu telefone mostravam um veículo se movendo lentamente pela multidão.

Segundo a relação de reféns recebida pelo gabinete do primeiro-ministro, também serão libertados nesta quinta a civil Arbel Yehud, 29, sequestrada junto à família de seu namorado, e o germano-israelense Gadi Moses, 80, que seria o primeiro homem israelense na lista do cessar-fogo deste ano. Aliado do Hamas, a facção Jihad Islâmico publicou um vídeo que mostrava Yehud e Moses se abraçando e sorrindo em um local não revelado.

Os reféns devem ser levados para três hospitais diferentes em Israel, embora isso possa mudar dependendo da inspeção imediata dos médicos na chegada. Em troca dos oito reféns soltos pelo Hamas, Israel começou a libertar 110 palestinos detidos em suas prisões, 32 deles condenados à prisão perpétua, segundo uma ONG palestina. Entre esses prisioneiros, há 30 crianças e alguns membros de grupos palestinos condenados por seu envolvimento nos ataques em Israel.

Mais cedo, militantes se aglomeraram no local da casa bombardeada do líder do Hamas, Yahya Sinwar, morto durante a guerra que já dura 15 meses -um lembrete de que o Hamas, que Israel jurou destruir, ainda tem uma forte presença em Gaza apesar dos intensos bombardeios do mais avançado Exército do Oriente Médio.

"O assassinato de líderes apenas torna o povo mais forte e teimoso", disse o alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuhri, sobre Sinwar, que foi filmado por um drone de Israel gravemente ferido atirando um pedaço de madeira no dispositivo em sua última desafio final a Israel.

Por outro lado, israelenses se reuniram no que ficou conhecido como Praça dos Reféns, uma praça central em Tel Aviv, que se tornou o principal local para os esforços de campanha em nome dos reféns mantidos em Gaza, aplaudindo e chorando enquanto assistiam à libertação em uma tela gigante.

O grupo tinha previsão de chegada a Ramallah, na Cisjordânia ocupada, por volta do 12h do horário local (7h em Brasília).

No sábado, segundo o cronograma anunciado por Israel, mais três reféns, todos homens, devem ser libertados. Aproximadamente metade dos reféns foram libertados em novembro de 2023 no único cessar-fogo anterior, e outros foram encontrados mortos ou vivos durante a campanha militar de Israel em Gaza. Israel ainda lista 89 reféns aprisionados em Gaza, com cerca de 30 declarados mortos.

Netanyahu enfrentou críticas em Israel por não ter fechado um acordo de reféns mais cedo após a falha de segurança que permitiu o ataque do Hamas.

Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 reféns foram sequestrados há 15 meses no ataque do Hamas em Israel. A resposta militar israelense matou mais de 47 mil palestinos e devastou o território que tinha 2,3 milhões de habitantes. Centenas de milhares de gazenses retornaram a seus bairros no norte, onde a luta foi mais intensa. Muitos encontraram suas casas inabitáveis e bens básicos em falta.