'Buscando respostas', diz Trump após pedir minuto de silêncio por vítimas

não há sobreviventes do acidente aéreo em Washington nesta quarta-feira (29). O presidente Donald Trump confirmou quedonesta quarta-feira (29).

O presidente pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas antes da coletiva de imprensa. Ele também lamentou a morte de patinadores russos, "pessoas talentosas estavam naquele voo", afirmou. "Sinto muito por isso".

Trump diz que os investigadores ainda não sabem o que levou à colisão. "Temos fortes opiniões e ideias (sobre o acidente). Estamos todos buscando por uma resposta."

"Vamos descobrir como esse acidente aconteceu e assegurar que nada parecido aconteça de novo", disse Donald Trump.

Momentos após ser informado do acidente, Trump culpou a tripulação do helicóptero militar e os controladores de voo. "O helicóptero estava indo direto para o avião por um longo período de tempo. É uma noite clara, as luzes do avião estavam acesas, por que o helicóptero não subiu, desceu ou virou?"

"Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que deveria ter sido evitada", disse Donald Trump na rede social Truth.

Acidente deixou pelo menos 29 mortos

Um avião comercial da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA caíram, na noite desta quarta-feira (29), no rio Potomac após uma colisão aérea perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington DC. O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes de Wichita, Kansas (ICT) para o Aeroporto Nacional Washington Reagan (DCA). No helicóptero militar, três soldados estavam a bordo.

Autoridades acreditam que todos os ocupantes da aeronave morreram. As vítimas não foram identificadas até o momento e o trabalho de reconhecimento dos corpos é feito por equipes federais e estaduais.

Vinte e nove corpos foram retirados do rio Potomac desde o início da manhã. A informação é dos bombeiros de Washington D.C. Um dos corpos é de um dos militares que estavam no helicóptero. O rio Potomac passa pela capital Washington, além dos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

Mau tempo dificulta as buscas. "É perigoso e difícil trabalhar lá", disse o chefe dos bombeiros, John A. Donnelly, em uma entrevista coletiva. "Não há muitas luzes, 300 equipes de emergência estão vasculhando as águas procurando em cada centímetro para ver se consegue encontrar alguém."

A primeira-dama Melania Trump lamentou o acidente nas redes. "Meu coração está com aqueles impactados pela terrível tragédia da noite passada. Rezo por aqueles que perderam suas vidas tão tristemente, suas famílias e entes queridos, e os primeiros socorristas que trabalharam incansavelmente durante a noite".