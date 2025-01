Governo Trump recua e revoga congelamento de recursos do terceiro setor

O governo de Donald Trump voltou atrás no bloqueio do financiamento dos Estados Unidos para programas de assistência, ONGs e outras entidades do terceiro setor, além de empréstimos a pequenas empresas, afirmam jornais americanos.

LEIA TAMBÉM: Novo voo com deportados dos EUA chega em 7 de fevereiro a Belo Horizonte

O governo Trump havia ordenado o congelamento de recursos nos EUA na segunda-feira (27) "até que se saiba se essas transferências estão alinhadas com as prioridades" do republicano, disse o órgão responsável. Nesta terça (28), uma juíza já havia interrompido parte do bloqueio após ser instada por organizações afetadas pelo contingenciamento.

Nesta quarta (29), a Casa Branca enviou ofício a diversos órgãos informando sobre o recuo. "O Memorando OMB M-25-13 foi revogado. Se você tiver dúvidas sobre a implementação das Ordens Executivas do Presidente, por favor, entre em contato com o Consultor Jurídico Geral da sua agência," diz trecho do memorando obtido pela CNN.

Ao New York Times, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que a rescisão ocorreu devido à determinação da Justiça do dia anterior. "À luz da liminar, o OMB rescindiu o memorando para acabar com qualquer confusão sobre a política federal criada pela decisão do tribunal e pela cobertura desonesta da mídia", afirmou Leavitt.

Momentos antes de o recuo vir à tona, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do país, defendeu os cortes no financiamento a programas estrangeiros e afirmou que a medida visa bloquear "programas woke". O termo é usado por republicanos e conservadores para se referir à agenda que engloba pautas identitárias e diversidade.