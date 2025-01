Lewandowski diz que situação de brasileiros deportados é inadmissível

O ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula (PT), Ricardo Lewandowski, chamou de inadmissível a situação de brasileiros deportados dos EUA, que relataram agressões e tratamento degradante por parte de agentes de imigração responsáveis pelo voo de volta ao Brasil.

Ele também disse que a reação do governo brasileiro à situação foi sóbria. "Não queremos provocar o governo norte-americano até porque a deportação está prevista num tratado que já vige há vários anos. Mas obviamente tem de ser feita com respeito aos direitos fundamentais das pessoas", afirmou o ministro. As declarações foram dadas em um almoço com empresários e autoridades promovido pelo Grupo Lide, nesta segunda-feira (27).

Ao saber da situação em Manaus, onde o avião com os deportados parou, Lewandowski disse que determinou a retirada imediata de algemas e correntes dos brasileiros porque não havia nenhuma acusação criminal contra eles no Brasil.

Em função dos desdobramentos diplomáticos, Lewandowski disse ter ligado para o presidente Lula para falar da situação e dos constrangimentos a que os brasileiros foram submetidos, que chamou também de inaceitáveis.

Entre as duas soluções propostas - o acompanhamento da Polícia Federal no voo até Confins ou o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira -, o presidente escolheu a segunda.