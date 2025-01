Lukashenko é reeleito em Belarus; oposição chama votação de 'farsa'

Encerraram as votações na Bielorrússia para as eleições presidenciais. De acordo com sondagens de boca de urna do Comitê das Organizações Juvenis da Bielorrússia, o atual presidente Alexander Lukashenko venceu o pleito com 87,6% dos votos, conquistando o seu sétimo mandato. Os resultados oficiais serão anunciados nesta segunda, 27.A oposição chama a eleição de "farsa", muito parecida com a última em 2020, que desencadeou meses de protestos sem precedentes na história do país de 9 milhões de pessoas. Lukashenko é um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin e depende dos subsídios e do apoio político de Moscou para se manter no poder.Segundo a agência noticiosa russa Tass, o presidente do Partido Liberal Democrático, Oleg Gaidukevich, obteve 1,8% dos votos, a empresária Anna Kanopatskaya 1,6%; o primeiro secretário do Comité Central do Partido Comunista, Sergei Syrankov, 2,7%; o presidente do Partido Republicano do Trabalho e juiz Alexander Khizhnyak, 1,2%. Cerca de 5% dos eleitores não votaram.O rosto sorridente do presidente Lukashenko apareceu nos cartazes de campanha em toda a Bielorrússia neste domingo, em uma eleição orquestrada praticamente garantida para dar ao autocrata de 70 anos mais um mandato além de suas três décadas no poder.