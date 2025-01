Republicano critica inimigos e investigação do motim no Capitólio em janeiro de 2021

Ainda em seu discurso, Trump criticou inimigos e atacou o que chamou de "comitê de bandidos políticos" que o investigou pelo motim no Capitólio. Em uma fala improvisada no Emancipation Hall da Casa Branca, prometeu ação contra o que ele chama de "reféns J6", referindo-se às pessoas que foram condenadas por seus papéis no ataque ao Capitólio.

Ele já havia prometido anteriormente perdoar alguns manifestantes de 6 de janeiro no primeiro dia de seu mandato. Igualmente, atacou Liz Cheney e Adam Kinzinger, dois membros republicanos do Comitê de 6 de janeiro da Câmara que criticam abertamente Trump por causa de suas ações após as eleições de 2020.

Depois de prometer "unidade" no seu discurso inaugural feito com a leitura de um teleprompter na Rotunda da Casa Branca, Trump voltou a intimidar adversários políticos como Nancy Pelosi e Liz Cheney. "Ela é muito culpada", disse ele sobre Pelosi em relação a sua resposta ao ataque ao Capitólio dos EUA.

O presidente também chamou Cheney de "desastre". "Ela é uma lunática chorona e chora, chora Adam Kinzinger, ele é um super chorão", disse Trump.

Da mesma forma, afirmou que a sua eleição é uma reversão da traição que sofreu na campanha anterior. "A minha recente eleição é um mandato para reverter completa e totalmente uma traição horrível, e todas estas muitas traições que ocorreram, e para devolver ao povo a sua fé, a sua riqueza, a sua democracia e, na verdade, a sua liberdade.".

Após o discurso, o presidente dos Estados Unidos assinou documentos relacionados aos deveres do gabinete. Outro documento determinava que as bandeiras dos EUA fossem hasteadas com o mastro completo no dia da posse.

Trump ficou irritado com a ideia de bandeiras hasteadas a meio mastro, conforme determinado pelo democrata Joe Biden, por 30 dias, para homenagear o ex-presidente Jimmy Carter, que morreu em dezembro.