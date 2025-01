Trump transfere posse para local fechado no Capitólio devido a frio extremo

O presidente eleito Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (17) que mudará o local da cerimônia de juramento, em que ele faz um discurso à nação, para um local fechado no Capitólio, devido à previsão de mau tempo em Washington.

"Todos, até mesmo aqueles que inicialmente se opuseram à vitória do Presidente Donald J. Trump e à Administração Trump, só querem que isso [a inauguração] aconteça. É minha obrigação proteger o povo de nosso país, mas antes de começarmos, devemos pensar na própria Inauguração", disse.

A previsão do tempo de Washington é de temperaturas baixas, a nível recorde, com máxima rondando quatro graus negativos e a mínima podendo chegar a -13°C. Com os fatores externos, a sensação térmica deve ser ainda menor.

"Eu não quero ver ninguém ferido ou machucado de nenhuma forma. As condições são perigosas para as dezenas de milhares de policiais, socorristas, cães policiais e até cavalos, além de centenas de milhares de apoiadores que estarão ao ar livre por várias horas no dia 20 (Em todo caso, se você decidir vir, se vista bem agasalhado!)", acrescentou.

Trump diz que por isso, determinou que "orações e outros discursos, sejam feitos no Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos", como foi feito por Ronald Reagan em 1985, também devido ao frio. "Os diversos dignitários e convidados serão levados para o Capitólio. Será uma experiência muito bonita para todos, especialmente para o grande público televisivo!", disse. "Abriremos o Capital One Arena na segunda-feira para a exibição AO VIVO deste evento histórico e para hospedar o desfile presidencial. Eu me juntarei à multidão no Capital One Arena após minha cerimônia de posse", acrescentou.