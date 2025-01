Donald Trump e Joe Biden disputam o crédito por alcançar a trégua

No mesmo dia do anúncio do acordo de cessar-fogo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o eleito, Donald Trump, disputaram o crédito pela trégua. Antes mesmo da divulgação oficial do trato, Trump informou na sua rede social Truth que houve êxito na negociação e vinculou o sucesso a sua vitória eleitoral, em novembro. O republicano assume o cargo na próxima segunda-feira.