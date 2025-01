Inflação ao consumidor acelera a 2,7% em dezembro ante novembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina voltou a acelerar, passando de 2,4% em novembro para 2,7% em dezembro na comparação mensal, informou nesta terça-feira, 14, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

No ano, a inflação acumulada no país foi de 117,8% até dezembro, marcando um recuo em relação ao resultado anual de novembro, de 166%. O resultado acompanhou a previsão do governo, que esperava justamente uma inflação mensal de 2,7% para o mês, segundo a Pesquisa de Expectativas de Mercado (REM) do Banco Central da Argentina (BCRA).

Segundo o Indec, os setores que sofreram as maiores altas foram habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (5,3%), devido aos aumentos no aluguel de imóveis e despesas conexas e eletricidade, gás e outros combustíveis. Em seguida, veio a divisão comunicação (5,0%), devido aos aumentos nos serviços de telefonia e internet.

Já os dois setores que registraram as menores variações em dezembro foram vestuário e calçados (1,6%) e equipamentos e manutenção do lar (0,9%).