Ventos devem ganhar força e incêndios terão piora em Los Angeles

Ventos perigosos são esperados novamente em Los Angeles, ameaçando o progresso dos bombeiros contra os incêndios florestais que devastaram uma área de 142 km² no Sul do Estado norte-americano da Califórnia. Os meteorologistas emitiram um raro alerta de perigo de incêndio de segunda (13) à noite até quarta-feira (15) de manhã. Esse é o mesmo nível de alerta que eles emitiram na semana passada, quando fortes rajadas de vento alimentaram os incêndios.

LEIA MAIS: Número de mortos em incêndios em Los Angeles sobe para 24



No fim de semana, os bombeiros conseguiram melhorar a situação no incêndio de Eaton, perto de Pasadena. Ao todo os incêndios em Los Angeles já deixaram 24 mortos. Outras 16 pessoas foram dadas como desaparecidas e autoridades alertaram que o número de fatalidades deve aumentar.

A rara designação de "situação particularmente perigosa" foi aplicada a três áreas nos condados de Ventura e Los Angeles. Embora os meteorologistas usem esse aviso apenas a cada poucos anos, esta é a quarta vez que ele foi emitido nos últimos meses. Os dois avisos anteriores ocorreram durante condições que levaram ao incêndio Mountain, em novembro, e ao incêndio Franklin, em dezembro.

Equipes de bombeiros e serviços de emergência estavam sendo mobilizadas preventivamente para áreas de risco, incluindo ao redor do incêndio Palisades, em antecipação à nova ameaça. Embora os ventos nos próximos dias possam não ser tão fortes quanto os da semana passada, sua longa duração pode piorar o risco de incêndio, disseram os meteorologistas.

Cerca de 150 mil pessoas no condado de Los Angeles seguem sem voltar para casa, com mais de 700 moradores em abrigos. Roubos continuam sendo uma preocupação das autoridades. Entre os presos estavam duas pessoas que se passaram por bombeiros entrando em casas, disse o capitão Michael Lorenz do Departamento de Polícia de Los Angeles. A cidade de Los Angeles terá uma pausa no clima propício para incêndios no final desta semana, de acordo Rich Thompson do National Weather Service. A velocidade do vento cairá na quinta-feira e permanecerá baixa durante o fim de semana.