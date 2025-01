Biden e Netanyahu discutem esforços por cessar-fogo com o Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversaram neste domingo (12) sobre um cessar-fogo e libertação de reféns na guerra entre Israel e Hamas, um sinal da intensificação do esforço para chegar a um acordo antes da posse de Donald Trump na próxima semana.



As negociações mediadas no ano passado pelos Estados Unidos, Egito e Catar foram paralisadas em momentos em que pareciam próximas de um desfecho.



Ainda assim, nos últimos dias, autoridades dos EUA expressaram esperança de fechar um acordo.



A conversa deste domingo entre Biden e Netanyahu ocorreu enquanto o chefe da agência de inteligência estrangeira Mossad de Israel, David Barnea, e o principal conselheiro de Biden para o Oriente Médio, Brett McGurk, estavam na capital do Catar, Doha.



A presença de Barnea, confirmada pelo gabinete de Netanyahu, significava que autoridades israelenses de alto escalão, que precisariam assinar qualquer acordo, agora estão envolvidas em negociações. Fonte: Associated Press