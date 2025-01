Funeral de Jimmy Carter reúne cinco presidentes norte-americanos

O funeral do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter ocorreu nesta quinta-feira (9) na Catedral de Washington. O evento promoveu uma rara reunião dos cinco líderes que ocuparam o cargo no país: Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton.

O democrata, vencedor do Nobel da Paz, morreu no último 29 de dezembro em sua casa, em Plains, no estado da Geórgia. Suas últimas aparições públicas haviam sido no funeral da esposa em novembro de 2023, e ao votar em Kamala Harris, em outubro do ano passado.

LEIA TAMBÉM: Biden cancela viagem à Itália, sua última ao exterior, devido a incêndios na Califórnia Obama e Trump se sentaram lado a lado e conversaram antes do início da cerimônia. O republicano ainda teve o primeiro encontro com seu ex-vice, Mike Pence, que disputou a candidatura com Trump e se recusou a apoiá-lo no último pleito. Também estiveram presentes o atual presidente, Joe Biden, e a primeira dama, Jill Biden, sentados ao lado da atual vice, Kamala Harris, e seu marido, Doug Emhoff; os casais Bush e Clinton também marcam presença na cerimônia. Sua Presidência, de 1977 a 1981, não foi exatamente o que lhe rendeu apreço e reconhecimento públicos. Durante toda a vida política, fez questão de expressar sua simplicidade e humildade. Após um período de retiro ao término de seu mandato, o ex-presidente teve êxito em inúmeras negociações de paz e garantia de direitos humanos pelo mundo. Biden discursou no funeral e exaltou a personalidade de Carter, com quem manteve uma relação de amizade e apoio político desde seu primeiro mandato como senador, em 1973, aos 31 anos. Nesta quinta, durante o funeral,. O republicano ainda teve o primeiro encontro com seu ex-vice, Mike Pence, que disputou a candidatura com Trump e se recusou a apoiá-lo no último pleito. Também estiveram presentes o atual presidente, Joe Biden, e a primeira dama, Jill Biden, sentados ao lado da atual vice, Kamala Harris, e seu marido, Doug Emhoff; os casais Bush e Clinton também marcam presença na cerimônia.