Trudeau anuncia renúncia, mas seguirá como premiê até escolha de seu substituto

Justin Trudeau anunciou nesta segunda-feira (6) que renunciará à liderança do Partido Liberal e ao cargo de primeiro-ministro, mas informou que permanecerá no posto até que seu substituto seja escolhido. Ainda não há informações sobre quando a eleição será realizada.Em pronunciamento, Trudeau afirmou que "estamos em um momento crítico no mundo", citando a defesa da democracia e se classificando como um "lutador".Ele disse estar ansioso para acompanhar o processo de substituição da liderança do país, que deve ocorrer nos próximos meses.Segundo Trudeau, o Parlamento está "paralisado por meses".A agitação política no Canadá se intensificou após o conflito que levou à saída da então ministra das Finanças, Chrystia Freeland.Ela criticou algumas das prioridades econômicas de Trudeau diante das ameaças tarifária do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.