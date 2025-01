Novos ataques aéreos israelenses no sul de Gaza matam pelo menos 10

Ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 10 pessoas na manhã deste sábado (4), no sul de Gaza, segundo funcionários do Hospital Nasser. Os três ataques atingiram um carro, uma casa e pessoas que estavam na rua, na cidade de Khan Younis. Não houve comentários imediatos do exército israelense.



O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 59 pessoas foram mortas e mais de 270 ficaram feridas por ataques nas últimas 24 horas.



Não foram dadas declarações sobre as negociações indiretas na capital do Catar, Doha, em relação a um cessar-fogo, após quase 15 meses de guerra.

O grupo Hamas disse na última sexta-feira que as negociações foram retomadas e que estava comprometido a chegar a um acordo.



Enquanto isso, na Cisjordânia, parentes lamentaram a morte de um palestino de 18 anos que, segundo o Ministério da Saúde Palestino, foi morto nesta sexta-feira, 3, durante confrontos com o exército israelense no campo de refugiados de Balata, em Nablus.



Autoridades de saúde palestinas disseram que os ataques israelenses em toda a Cisjordânia mataram mais de 800 palestinos desde 7 de outubro de 2023.