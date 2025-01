Aliado de Trump é reeleito presidente da Câmara dos EUA após resistências no Partido Republicano

Apoiado por Donald Trump, o republicano Mike Johnson foi reeleito presidente da Câmara, mas não sem percalços. Johnson enfrentou resistências no próprio partido e quase perdeu a primeira votação na Casa. O republicano conquistou 218 dos 434 votos dos deputados após uma votação tensa. Ele teve de virar dois votos de congressistas do próprio partido, que inicialmente votaram contra ele.

Na primeira rodada da votação, os republicanos Keith Self, do Texas, e Ralph Norman, da Carolina do Sul, votaram contra Johnson. Mais de 10 minutos depois, os dois mudaram de ideia e alteraram a posição. O único que se manteve contra a reeleição do deputado foi Thomas Massie, de Kentucky. Johnson minimizou inicialmente as divergências no partido. "Não diz nada, é parte do processo", afirmou ao ser questionado antes da votação.

Essas dissidências, porém, representam desconfiança por parte de ala mais à direita do partido sobre as condições do republicano de tocar a agenda de Trump no Congresso. O 119º Congresso dos EUA toma posse nesta sexta-feira (3). Eleito junto com Trump no dia 5 de novembro de 2024, os republicanos terão o controle das duas Casas do Legislativo: seu partido tem maioria, ainda que diminuta, na Câmara e no Senado.

São 219 deputados republicanos, apenas um a mais para a maioria de 218 membros - o partido saiu das eleições com 220 deputados eleitos, mas um deles, Matt Gaetz, renunciou após ser nomeado secretário da Justiça por Trump. Já no Senado, os republicanos têm 52 senadores contra 45 dos democratas, além de dois independentes que votam com a oposição.