Após seis horas, fracassa a tentativa de prisão do presidente Yoon Suk Yeol

A agência anticorrupção da Coreia do Sul desistiu de prender o presidente afastado do país, Yoon Suk Yeol, após seis horas de cerco à residência oficial nesta sexta-feira (3). Homens do serviço secreto a serviço de Yoon bloquearam a entrada de agentes que cumpririam o mandado de prisão.



O presidente afastado tem desafiado a polícia há várias semanas e não sai da residência oficial desde o dia 12, quando fez um pronunciamento na televisão em que afirmou que lutaria para não ser tirado do cargo.



No dia 3 de dezembro, Yoon declarou lei marcial no país e enviou tropas para cercar o Parlamento, que é dominado pela oposição. No dia 14, o presidente foi derrubado pelos parlamentares, em um processo de impeachment que teve apoio unânime.



Desde então, o presidente afastado enfrenta acusações de rebelião, mas se recusa a ter contato com os investigadores do caso. Na terça-feira, 31, um tribunal de Seul emitiu um mandado de prisão contra Yoon.



Ao permanecer na residência oficial da presidência, Yoon dificulta o trabalho da polícia, já que uma lei sul-coreana blinda locais que podem abrigar segredos militares.