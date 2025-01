Rússia alerta para grave dano ambiental em Krasnodar

Oficiais russos alertaram para um grave dano ambiental, enquanto 10 mil pessoas saíram para limpar toneladas de óleo combustível que vazaram de dois tanqueiros atingidos por tempestades há mais de duas semanas no Estreito de Kerch, perto da Crimeia ocupada pela Rússia.

Já os oficiais de Krasnodar disseram que o óleo continuava aparecendo nas praias de Anapa, um resort local popular. Mais de 71 mil toneladas de areia e solo contaminados haviam sido removidos ao longo de 56 quilômetros de litoral desde o começo do vazamento, reportou o ministério de emergências da Rússia.

Meios de comunicação russos críticos ao governo Putin citaram falas de voluntários russos de que o apoio do Estado tem sido inadequado, enquanto eles lidam com as consequências do derramamento. Alguns tiveram dores de cabeça, náuseas e vômitos e reclamaram da falta de equipamentos e medidas de proteção adequados.

Outros pediram que especialistas internacionais fossem enviados, citando a escala do derramamento e a provável extensão do impacto. Fotos circulando nas redes sociais e canais de notícias locais mostravam aves marinhas cobertas por óleo combustível preto.