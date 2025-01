Motorista atropela multidão e dez pessoas morrem em Nova Orleans

Dez pessoas foram mortas e mais de 30 ficaram feridas depois que um veículo avançou sobre uma multidão na Bourbon Street em Nova Orleans, nos Estados Unidos, nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2025, segundo a agência de preparação para emergências da cidade. A agência de emergências Nola Ready aconselhou as pessoas a ficarem longe da área. Os veículos de imprensa norte-americanos ouviram diversas testemunhas que afirmaram um caminhão se dirigiu em alta velocidade contra uma multidão na Bourbon Street, tendo o motorista saído do veículo e começado a disparar com uma arma. Os feridos foram levados para cinco hospitais da cidade. O motorista do veículo foi morto pela polícia de Nova Orleans.

A prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, chamou o atropelamento que aconteceu na madrugada do dia 1º de janeiro de 2025 que matou 10 pessoas e feriu outras 30, de "ataque terrorista". Segundo Alethea Duncan, agente especial assistente responsável pelo escritório de campo do FBI em Nova Orleans, está sendo investigada a descoberta de pelo menos um dispositivo explosivo improvisado suspeito no local.

O ataque ocorreu no final das celebrações do Ano Novo em Nova Orleans e horas antes do evento AllState Bowl, um jogo de futebol americano universitário realizado no Caesars Superdome, na cidade, com a presença de milhares de pessoas.