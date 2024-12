Avião na Coreia do Sul colide contra muro e deixa pelo menos 179 mortos

Um avião que transportava 181 pessoas - 175 passageiros e seis tripulantes saiu da pista, bateu contra um muro e explodiu no Aeroporto Internacional de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, na noite de sábado (28), já manhã de domingo no horário local. De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, apenas duas pessoas sobreviveram. Todos os outros à bordo foram presumidos mortos pelos bombeiros. Autoridades sul-coreanas confirmaram que apenas duas pessoas sobreviveram ao acidente com o avião da Jeju Air, ocorrido na cidade de Muan, cerca de 290 quilômetros ao sul de Seul. Estavam a bordo 181 pessoas.

O Boeing 737, proveniente de Bangkok, na Tailândia, derrapou na pista, bateu em um muro de concreto e pegou fogo, depois que o trem de pouso dianteiro da aeronave aparentemente não foi acionado. Um total de 179 pessoas morreram no acidente, informou o corpo de bombeiros sul-coreano. Os socorristas resgataram duas pessoas, ambas tripulantes. Autoridades de saúde disseram que eles estão conscientes e não correm risco de vida. Entre os 177 corpos encontrados até agora, as autoridades identificaram 88 deles. Os passageiros eram predominantemente sul-coreanos, no entanto, havia duas pessoas tailandesas.

A aeronave, um Boeing 737-800, decolou de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan. Na lista de passageiros do voo 2216 aparecem 173 pessoas de nacionalidade sul-coreana e dois tailandeses. A Coreia do Sul cancelou todos os voos domésticos e internacionais que tinham como origem ou destino o terminal envolvido no acidente.

O acidente aconteceu às 9h07min no horário local (21h07min no horário de Brasília). Segundo a polícia e os bombeiros, o avião, operado pela companhia aérea Jeju Air, tentava pousar em Muan, localizado a 288 km de Seul. Uma apuração preliminar indicou que o acidente foi causado por "contato com pássaros, o que resultou em uma falha no trem de pouso" enquanto o avião tentava aterrissar.

Em vídeo compartilhado pela imprensa sul-coreana, é possível ver a aeronave derrapando pela pista, aparentemente sem o trem de pouso acionado, antes de se chocar contra uma parede do terminal, o que resultou na explosão. Equipes de emergência trabalhavam para resgatar passageiros pela cauda da aeronave, informou a Yonhap. Ainda segundo a agência, autoridades tinham conseguido apagar o incêndio. Também iniciaram uma investigação para determinar as causas do acidente.

Uma imagem mostra a parte traseira do avião em chamas no que parece ser a lateral da pista, com bombeiros e veículos de emergência próximos aos destroços da aeronave. Outras fotos mostraram fumaça e fogo em pedaços do avião. O presidente em exercício da Coreia do Sul, Choi Sung-mok, exigiu que todos os esforços se concentrem no resgate às vítimas, informou seu gabinete. Choi foi nomeado líder interino do país em meio à crise política após o impeachment de Yoon Suk Yeol, que tentou dar um autogolpe no último dia 3.