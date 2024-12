Guerra na Síria não acabou, e países precisam pressionar Turquia por cessar-fogo

Enquanto boa parte do mundo está focada na HTS (Organização para a Libertação do Levante, na sigla em árabe), a milícia que assumiu o poder em Damasco após derrubar o ditador Bashar al Assad, a Turquia avança no Norte da Síria e ameaça ocupar o território controlado hoje pelos curdos.

O comandante das Forças Democráticas da Síria (SDF, na sigla em inglês), Mazloum Abdi, alerta que o conflito ainda não acabou naquela região do país. "Estamos propondo a criação de uma zona desmilitarizada em Kobani [na fronteira com a Turquia], com a retirada de forças curdas e com supervisão de militares dos EUA, para ter uma trégua duradoura."

Formada pela milícia curda YPG, por forças sunitas moderadas e por tropas dos Estados Unidos, a SDF foi crucial para derrotar o Estado Islâmico no país. Com o recuo de Assad do norte da Síria durante a guerra (2011-2024), os curdos passaram a controlar 25% do território do país.

Desde a queda do ditador e do avanço da HTS, patrocinado pela Turquia, forças apoiadas por Ancara, como o Exército Nacional Sírio, intensificaram ataques contra os curdos. O governo turco considera a YPG uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que lidera uma insurgência separatista e é listado como uma organização terrorista. Ancara exige que a YPG seja dissolvida e os EUA retirem o apoio aos curdos.

Nas últimas duas semanas, forças turcas assumiram o controle de Manbij e ameaçam invadir Kobani, cidade que ficou famosa por sua resistência em cerco do Estado Islâmico em 2014. No novo xadrez geopolítico do Oriente Médio, houve um recuo da Rússia e do Irã, e a Turquia se tornou o país mais influente na Síria.

Os curdos também temem ser traídos novamente por Donald Trump. Em 2019, durante o primeiro mandato, o republicano retirou tropas americanas da região, abrindo caminho para que forças patrocinadas pelos turcos ocupassem o oeste de Rojava. Milhares de curdos da província de Afrin tiveram de se refugiar em outras partes do país. Sob o governo Biden, Washington aumentou gradualmente o número de soldados na região curda, e hoje são cerca de 2 mil.