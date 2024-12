Donald Trump repete título e é escolhido pela revista Time como Pessoa do Ano de 2024

A revista Time escolheu nesta quinta-feira (12) Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, como Pessoa do Ano de 2024. A publicação escolhe todos os anos alguém que tenha se destacado, seja positiva ou negativamente.



Esta é a segunda vez que Trump é reconhecido como a personalidade do ano pela Time. Ele havia recebido o título em 2016 quando também ganhou as eleições daquele ano. Três anos antes, em 2013, o republicano zombou da lista e afirmou que se trata da "proeza de uma revista que em breve estará morta".



A escolha deste ano resultou do que a revista chamou de um impressionante retorno político. Segundo a Time, sua vitória na eleição presidencial é histórica em diversos aspectos. Isso porque Trump será o presidente mais velho dos Estados Unidos e a primeira pessoa condenada a ser eleita para comandar a Casa Branca.



O republicano foi condenado por 34 acusações de fraude no caso em que teria comprado o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. Trump conseguiu a vitória este ano não só no Colégio Eleitoral, mas também no voto popular, e conquistou maioria para o seu partido na Câmara e no Senado.



Seu retorno ocorre após uma saída tumultuada do poder, em 2021, quando ele se recusou a reconhecer a derrota para Joe Biden. O discurso de Trump com acusações de fraude no pleito de 2020 culminou na invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, que terminou com ao menos cinco mortes.

O republicano também enfrentou dois processos de impeachment e foi alvo de uma série de ações na Justiça, inclusive por ter tentado reverter o resultado das eleições. Parte das ações está sendo arquivada depois de ele ter sido eleito.



Outros nove nomes haviam sido divulgados pela Time como candidatos ao título deste ano: a vice-presidente Kamala Harris; a princesa de Gales e esposa do príncipe William, do Reino Unido, Kate Middleton; o bilionário Elon Musk; a viúva do opositor russo Alexei Navalni, Iulia Navalnaia; o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu; o presidente do FED, o banco central americano, Jerome Powell, podcaster e guru da direita americana, Joe Rogan; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e do dono da Meta, Mark Zuckerberg.



Em 2023, o título foi dado à cantora Taylor Swift, que fez campanha para Kamala Harris, adversária de Trump. Em 2022, o veículo escolheu o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski. O que a publicação chamou de "espírito da Ucrânia" também recebeu as honras, um aceno à resiliência do país invadido pela Rússia.



No ano anterior, o título foi concedido a Elon Musk, hoje fiel escudeiro de Trump.



OS ÚLTIMOS ESCOLHIDOS PARA PESSOA DO ANO DA TIME



2023: Taylor Swift

2022: Volodimir Zelenski

2021: Elon Musk

2020: Joe Biden e Kamala Harris

2019: Greta Thunberg

2018: 'Os guardiões' (jornalistas perseguidos)

2017: Movimento contra o assédio

2016: Donald Trump

2015: Angela Merkel

2014: Equipes que combateram o vírus ebola

2013: Papa Francisco

2012: Barack Obama

2011: 'O manifestante' (pessoas que protestaram contra líderes autoritários, como na Primavera Árabe)

2010: Mark Zuckerberg