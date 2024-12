Após cirurgia de Lula, Alckmin recebe premiê da Eslováquia

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) substituiu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na recepção desta terça-feira (10) ao primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, alvo de um atentado em maio. A alteração ocorreu após Lula passar por uma cirurgia de emergência durante a noite.

LEIA TAMBÉM: Embaixador do Brasil deixa Damasco e aguarda em Beirute para voltar à Síria

O encontro com o eslovaco foi às 11h30min, no Palácio do Planalto, antes de uma reunião bilateral. Na sequência, eles assinaram atos e falaram com a imprensa. Por fim, Fico teve um almoço em sua homenagem no Itamaraty, como é praxe.

Foram assinados documentos que abordam as áreas de defesa, inteligência, segurança, relações exteriores e tributação. Participaram ainda os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), José Mucio (Defesa) e Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional).

O encontro ocorre sete meses após Fico ser baleado enquanto cumprimentava apoiadores em Handlová, a 190 quilômetros de Bratislava, capital da Eslováquia. No momento do ataque, registrado pelos presentes em imagens que viralizaram, ele saía de um centro cultural em que se reuniu com integrantes de seu gabinete, formado por diversos aliados de ultradireita.

"O presidente Lula me pediu que transmitisse um afetuoso abraço, que compartilhasse sua alegria de o recebermos", afirmou Alckmin em declaração à imprensa ao lado de Fico. "Ficamos satisfeitos em constatar sua plena recuperação após atentado sofrido em maio deste ano. Sua presença hoje é oportunidade para repudiar com veemência todo tipo de violência política, independente de sua cor ideológica."

Depois do atentado, que o deixou ferido no abdômen, o líder eslovaco passou por duas cirurgias e ficou 16 dias hospitalizado. Ao ter alta, iniciou um expurgo de promotores, jornalistas e profissionais do setor de cultura que, segundo ele, criaram uma atmosfera de "ódio e agressão" propícia ao ataque.

Apesar das acusações, não há evidências de que seu agressor, o poeta amador Juraj Cintula, tenha qualquer ligação com a oposição. As medidas fizeram Fico ser comparado a seu vizinho Viktor Orbán, o conservador premiê da Hungria constantemente acusado de solapar os freios e contrapesos da democracia de seu país.

Fico desejou rápida recuperação a Lula. "O mundo precisa de personalidades como o presidente dos senhores. Me encontrei com ele a primeira vez em São Paulo, em 2003, em reunião de partidos socialistas, e desde aquele momento entendi que é um líder de formato mundial", disse.

O premiê eslovaco ressaltou ainda a concordância a conclusão do acordo entre União Europeia e Mercosul, em Montevidéu. "As conclusões de Montevidéu são muito boas, e vamos tentar convencer todos na União Europeia de que o acordo foi a melhor coisa para UE e para países da região", afirmou Fico.

A Eslováquia, um vizinho da Ucrânia, é membro da UE e da Otan, a aliança militar ocidental contrária à Rússia de Vladimir Putin e aliada de Kiev no conflito no Leste Europeu. Fico, no entanto, tem sido uma voz dissonante dentro dos dois grupos ao recusar o envio de ajuda militar aos ucranianos.