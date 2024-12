Sírios têm uma oportunidade histórica para determinar o futuro do país, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os sírios têm uma oportunidade histórica de determinar o futuro do país, em comentários breves feitos neste domingo (8), sobre a deposição do regime de Bashar al-Assad na Síria. Na avaliação de Biden, a queda de Al-Assad é fundamentalmente um ato de justiça e ele deve ser responsabilizado pelos atos cometidos durante o seu regime.O presidente dos EUA disse, contudo, que o estado islâmico vai tentar tirar vantagem de qualquer vácuo para restabelecer suas capacidades e criar um refúgio seguro. "Não deixaremos isso acontecer", disse. "Agora cabe a todos os grupos de oposição buscar um papel", afirmou.O presidente americano disse que enviará representantes ao Oriente Médio e conversará com líderes da região para "garantir a estabilidade", assim como participação de todos os grupos sírios no processo de transição.