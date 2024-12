Trump se reúne com Macron antes de cerimônia de reabertura de Notre-Dame

Donald Trump, foi recebido neste sábado (7) por Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, três horas antes da cerimônia de reabertura da catedral de Notre-Dame

Em inglês, o presidente francês lembrou que Trump era o presidente dos EUA cinco anos atrás, quando a catedral de Paris pegou fogo, e agradeceu a ele pela solidariedade demonstrada na ocasião. Trump retribuiu com um breve e tortuoso pronunciamento.

"Uma grande honra. E tivemos um ótimo relacionamento, como todos sabem. Realizamos muitas coisas juntos, e o povo francês é espetacular. Acho que são um de nossos maiores grupos nos Estados Unidos, os franceses. Nós os respeitamos e os amamos. São pessoas muito talentosas. Pessoas extremamente enérgicas, como você sabe muito bem. E é uma honra estar aqui. Nós nos divertimos muito juntos e tivemos muito sucesso. Um sucesso realmente grande trabalhando juntos na defesa, e no ataque também. E certamente parece que o mundo está ficando um pouco louco neste momento, e falaremos sobre isso."

Trump chegou a Paris pelo aeroporto de Orly, na manhã de sábado, em um avião particular. Na capital francesa, estão previstos encontros com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e o príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido.

Zelenski chegou ao Eliseu às 17h30min de Paris (13h30min de Brasília), quando Macron ainda estava reunido com Trump.