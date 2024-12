Lula se encontra com Mujica no Uruguai e lhe concede maior honraria do Brasil

Em viagem ao Uruguai, o presidente Lula (PT) encontrou com José "Pepe" Mujica e lhe concedeu o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. É uma das maiores honrarias concedidas pelo Estado brasileiro.

Lula e Mujica são aliados de longa data. Agora, somam a essa parceria o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, pupilo de Mujica que também participou do encontro e já foi ver Lula em Brasília.

Com a saúde debilitada decorrente do tratamento de um câncer no esôfago, o ex-presidente uruguaio rareou suas aparições públicas, mas nesta quinta-feira (5) recebeu dois aliados da esquerda. Antes de Lula, foi visitado por Gustavo Petro (Colômbia).

Interlocutores de Lula ligam com frequência para a esposa de Mujica, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky, para perguntar como o uruguaio está. Mujica foi um dos principais articuladores do chamado Consenso de Brasília, grupo impulsionado por Lula na região. É também um apoiador do Mercosul, bloco que tem sua cúpula nesta semana, evento pelo qual o brasileiro está em Montevidéu.

Após cinco anos de governo da centro-direita no Uruguai, a esquerda voltará ao poder em março após a eleição de Orsi. O governo Lula celebrou com entusiasmo a eleição do frente-amplista, que soma mais um aliado a Brasília na região. Orsi será o presidente, mas é de conhecimento público que seu maior influenciador é Mujica.