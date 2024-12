Governo argentino anuncia reforma migratória que pode afetar brasileiros

O governo de Javier Milei anunciou uma robusta reforma migratória na Argentina que deve afetar a vida dos estimados mais de 95 mil brasileiros que vivem no país. O porta-voz Manuel Adorni confirmou nesta terça-feira (3) que as universidades nacionais públicas poderão cobrar mensalidades de estudantes estrangeiros que não sejam residentes - boa parte dos universitários brasileiros tem residência para poder viver no país, de modo que a consequência pode ser amenizada neste caso.

O governo diz que um a cada três estudantes do curso de medicina é de fora do país. A maioria é do Brasil. A reforma ainda prevê o fim da gratuidade da atenção médica para os estrangeiros. "Nos despedimos dos chamados 'tours de saúde'", ironizou o economista Adorni, referindo-se à prática de residentes de países vizinhos irem à Argentina em busca de tratamentos médicos de qualidade superior à ofertada em seus países.

O governo também ampliou a cartela de justificativas que podem impedir a entrada de um imigrante ou, uma vez em solo nacional, sua expulsão. Incluem-se neste pacote o imigrante detido em flagrante delito e aquele que "violentou o sistema democrático", como, nas palavras do porta-voz, "aquele que atacou as instituições democráticas".