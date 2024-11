Exército israelense bombardeia subúrbio de Beirute e cidade no Sul

Aviões de guerra israelenses atingiram prédios nos subúrbios de Beirute e em uma cidade do sul do Líbano, no momento em que o gabinete de segurança de Israel se preparava para aprovar o cessar-fogo.

Jatos israelenses destruíram pelo menos seis prédios nos subúrbios da capital. Um ataque atingiu um local perto do único aeroporto do país, provocando grandes colunas de fumaça. Não houve relatos de vítimas. Outros ataques atingiram a cidade de Tiro, no sul, onde o Exército israelense afirma ter matado um comandante local do Hezbollah.Ao todo, Israel atacou ontem 180 posições do Hezbollah no Líbano. O, também no sul do país. O Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel em outubro do ano passado, quando o Hamas atacou o sul israelense. Os disparos, segundo a milícia xiita, ocorreram em solidariedade ao Hamas.