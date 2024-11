Julio María Sanguinetti aposta em Coalizão Republicana daqui cinco anos, no Uruguai

Foi ele quem cortou a fita vermelha do período democrático recente no Uruguai. Em 1984, após mais de uma década de ditadura, o advogado e jornalista Julio María Sanguinetti (Partido Colorado) foi eleito presidente do país, o primeiro da redemocratização.

Exatos 40 anos depois do dia dessa eleição, o país elegeu Yamandú Orsi (Frente Ampla), que assume em março do ano que vem a cadeira que Sanguinetti reestreou no adeus ao autoritarismo. Aos 88 anos, ele diz ser muito provável que a Coalizão Republicana, que reúne os Partidos Nacional, Colorado, Conselho Aberto e Independente, forme um projeto semelhante à centro-esquerdista Frente em torno de um candidato único, quiçá já para o próximo pleito, daqui a cinco anos.

Sobre os fatores que levaram à eleição de Orsi, diz que houve falhas na estratégia da Coalizão, mas que também pesou a participação do ex-presidente José "Pepe" Mujica. Sanguinetti disse que já falou com Orsi ao telefone, o opositor político a quem chama de alguém muito amável e disposto ao diálogo.

Sobre a vizinhança, ele critica o populismo e a falta de boas maneiras de Javier Milei na Argentina. Celebra o peso da democracia uruguaia, mas não ignora que o país tem problemas. "Os grandes desafios são ainda ser um país de renda média e ter cada vez mais gente na marginalidade".

Como interpretar o retorno da esquerda após esses últimos cinco anos com a centro-direita?

Sanguinetti - Acredito que não se deve colocar uma etiqueta ideológica nos governos, porque o Uruguai tem um Estado construído nos primeiros 30 anos do século 20 como uma pioneira social-democracia.

Esse Estado pode ser administrado de uma maneira um pouco mais liberal ou mais intervencionista, mas sempre é o mesmo modelo. Pode ser um pouco mais ortodoxa ou menos ortodoxa economicamente.

Mas também nisso há um consenso muito maior: o próprio Orsi disse que não vai aumentar impostos, que vamos manter os equilíbrios econômicos, e anunciou como ministro da Economia alguém historicamente vinculado à atividade empresarial [Gabriel Oddone]. A eleição não expressou um tema ideológico. No primeiro turno, em soma de votos, ganha a Coalizão Republicana. Não houve uma guinada à esquerda. É no segundo turno que muda. Quer dizer que há fatores políticos que modificaram a situação.

E o que aconteceu nesse período entre turnos?