Rússia faz maior ataque com drones desde que invadiu a Ucrânia

As forças de Vladimir Putin realizaram o maior ataque com drones desde que invadiram a Ucrânia, em 2022. Foram lançados contra o país 188 aparelhos ao longo da madrugada desta terça (26), com 76 deles sendo derrubados segundo Kiev.

LEIA TAMBÉM: Ucrânia usa míssil do Reino Unido em novo ataque contra a Rússia



Dos restantes, as defesas ucranianas perderam contato com 96, que podem ter caído ou se perdido devido à interferência de sistemas de bloqueamento eletrônico de sinais. Outros cinco rumaram por engano para a vizinha Belarus, aliada de Moscou ao norte da Ucrânia.

O foco foi a região ocidental de Ternopil, que ficou com 70% de sua área sem energia, e prédios residenciais na área de Kiev. Antes, o maior ataque russo com essas armas havia ocorrido no começo do mês, com 145 drones; o recorde ucraniano é de 158 lançamentos contra a Rússia, em setembro.

Além dos drones, que eram tanto dos modelos de ataque suicida Shahed-136, de desenho iraniano, quanto iscas para a defesa antiaérea ucraniana compostas de aviões-robôs mais rudimentares e sem armamento, foram disparados quatro mísseis balísticos de curto alcance Iskander-M. Nenhum foi interceptado.

A tática russa tem se sofisticado na guerra aérea, variando de forma a tentar degradar o máximo possível as defesas ucranianas com os drones, que são baratos, custando poucos milhares de dólares. Já um Iskander-M sai por estimados US$ 3 milhões (R$ 17,5 milhões).

A Rússia também foca a rede energética ucraniana a poucas semanas da chegada do inverno no Hemisfério Norte, visando deixar o país com dificuldades de aquecimento. A ação em ondas segue o padrão do fim de semana, logo depois do mais espetacular ataque com míssil da guerra, o emprego por parte de Putin de um novo modelo de alcance intermediário desenhado para guerras nucleares.

O míssil Orechnik (aveleira, em russo) foi lançado na semana passada contra Dnipro, levando alarme não só a Kiev, mas a seus aliados na Otan. A decisão de usá-lo de forma demonstrativa dupla, tanto de uma nova capacidade quanto da eventualidade de um conflito nuclear com o Ocidente, foi uma reação russa.

Putin disse rebater o aval dado pelos EUA e por aliados a Kiev para empregar armas de mais longo alcance contra alvos em seu território. O governo de Volodimir Zelenski vinha pedindo isso havia meses e logo começou a atacar instalações militares com mísseis táticos ATACMS americanos e de cruzeiro franco-britânicos Storm Shadow.

LEIA TAMBÉM: Ucrânia faz 1º ataque com mísseis na Rússia após autorização dos EUA



Nesta terça, o Ministério da Defesa russo disse que o território do país foi alvejado por ATACMS duas vezes nos últimos três dias, e que "medidas retaliatórias estão sendo preparadas".