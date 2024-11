RS Day reforça parcerias estratégicas do Rio Grande do Sul com a China

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o RS Day destacou as potencialidades econômicas e as iniciativas de sustentabilidade do Estado para avançar em parcerias com investidores chineses, neste sábado (23), em Pequim. O evento fez parte da missão oficial do governo do Rio Grande do Sul ao Japão e à China, e ocorreu integrado ao III Fórum sobre Desenvolvimento Sustentável da Cadeia de Comércio Internacional e ao III Fórum de Cooperação Econômica e Comercial China-Brasil. Leite ressaltou a importância da iniciativa para aproximar o Estado do mercado chinês e enfatizou o papel estratégico da China como maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul. "Estamos trabalhando aprofundar a relação em áreas como agricultura, desenvolvimento sustentável, infraestrutura e inovação", afirmou o governador. Já o presidente no Brasil do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), Guo Yinghui, reforçou o interesse daquele país em ampliar laços com os gaúchos. "Vejo grandes oportunidades para fortalecermos nossas relações com o Rio Grande do Sul e construirmos parcerias sólidas", destacou.