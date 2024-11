Brasil e China firmam 37 atos durante visita de Xi Jinping a Lula; veja quais são

Brasil e China firmaram 37 atos durante a passagem do presidente chinês, Xi Jinping, pelo País, que culminou no encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma série de reuniões bilaterais nesta quarta-feira (20). Os acordos incluem áreas como agricultura e indústria, além de um plano de cooperação por sinergias entre programas brasileiros e o "Belt and Road", o "cinturão e rota".

Veja quais foram os atos assinados pelos dois chefes do Executivo:

1- Declaração Conjunta sobre a formação conjunta da Comunidade de Futuro Compartilhado China-Brasil por um Mundo mais Justo e um Planeta mais Sustentável;



2 - Plano de Cooperação para o estabelecimento de sinergias entre o Programa de Aceleração do Crescimento, o Plano Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica, o Programa Rotas da Integração Sul-americana, e a Iniciativa Cinturão e Rota;



3 - Memorando de Entendimento sobre o Fortalecimento da Cooperação para o Desenvolvimento Internacional entre a Agência Brasileira de Cooperação do Brasil e a Agência de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional da China;



4 - Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Bioeconomia entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China;



5 - Contrato de Captação entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o China Development Bank (CDB);



6 - Protocolo de Requisitos Fitossanitários para Exportação de Uvas Frescas de Mesa do Brasil para a China entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da China;



7 - Protocolo sobre os Requisitos de Inspeção e Quarentena para a Exportação de Gergelim do Brasil para a China entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da China;



8 - Protocolo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da China para a Importação de Farinha de Peixe, Óleo de Peixe e outras Proteínas e Gorduras derivadas de Pescado para Alimentação Animal do Brasil para a China;



9 - Protocolo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da China sobre Requisitos Fitossanitários para a Exportação de Sorgo do Brasil para a China;



10 - Carta de Intenções entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Administração Estatal de Regulação de Mercados (SAMR) da China para promover a cooperação técnica, científica e comercial no setor agrícola;



11 - Memorando de Entendimento para o Intercâmbio e a Colaboração sobre Tecnologia e Regulação de Pesticidas entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China;



12 - ?emorando de Entendimento entre o Ministério das Cidades do Brasil e o Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano-Rural da China para o Fortalecimento da Cooperação na Área de Desenvolvimento Urbano;



13 - Memorando de Entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China sobre Cooperação na Indústria Fotovoltaica;



14 - Memorando de Entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e a Autoridade de Energia Atômica da China sobre Cooperação Estratégica em Aplicações de Tecnologia Nuclear;



15 - Memorando de Entendimento sobre o Programa Sino-Brasileiro de Fonte de Luz Síncrotron entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia da China;



16 - Memorando de Entendimento para o Aprimoramento da Cooperação no Desenvolvimento de Capacidades em Inteligência Artificial entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China;



17 - Memorando de Entendimento sobre o Estabelecimento do Laboratório Conjunto em Mecanização e Inteligência Artificial para Agricultura Familiar entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia da China;



18 - Memorando de Entendimento entre a Telebras e a Shanghai Spacesail Technologies;



19 - Memorando de Entendimento sobre o Fortalecimento da Cooperação na Economia Digital entre o Ministério das Comunicações do Brasil e a Administração Nacional de Dados da China;



20 - Memorando de Entendimento entre o Ministério da Cultura do Brasil e o China Media Group sobre Cooperação Audiovisual;



21 - Memorando de Entendimento entre o Ministério da Cultura do Brasil e o China Film Archive;



22 - Memorando de Entendimento entre o Ministério da Cultura do Brasil e a China Film Administration;



23 - Carta de Intenções sobre a Promoção da Cooperação de Investimento para Desenvolvimento Sustentável entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil e o Ministério do Comércio da China;



24 - Plano de Ação para Promoção do Investimento Industrial e Cooperação 2024-2025 entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China;



25 - Memorando de Entendimento para Promoção da Cooperação Econômica e Comercial sobre Micro, Pequenas e Médias Empresas entre o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil e o Ministério do Comércio da China;



26 - Memorando de Entendimento sobre Cooperação Esportiva entre o Ministério do Esporte do Brasil e a Administração Geral de Esporte da China;



27 - Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Transformação Ecológica e Desenvolvimento Verde entre o Ministério da Fazenda do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China;



28 - Memorando de Entendimento sobre o Fortalecimento do Intercâmbio e da Cooperação sobre Reforma e Desenvolvimento de Empresas Estatais e Governança Corporativa entre a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Brasil e a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado da China;



29 - Memorando de Entendimento entre o Ministério de Minas e Energia do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China sobre Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável da Mineração;



30 - Plano de Ação entre o Ministério da Saúde do Brasil e a Comissão Nacional da Saúde da China na área de Saúde para os anos 2024-2026;



31 - Memorando de Entendimento entre o Ministério do Turismo do Brasil e o Ministério da Cultura e Turismo da China para Fortalecer a Cooperação em Turismo;



32 - Memorando de Entendimento entre o Ministério do Planejamento e Orçamento do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China para o Fortalecimento de Intercâmbio e Cooperação no âmbito do Desenvolvimento Econômico;



33 - Memorando de Entendimento entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Federativa do Brasil e o Grupo de Mídia da China;



34 - Acordo de Cooperação Técnica entre a Empresa Brasil de Comunicação S.A.(EBC) e China Media Group (CMG);



35 - Memorando de Entendimento entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Tsinghua sobre o Programa de Resposta da Juventude Latino-Americana e Chinesa a Desafios Globais;



36 - Memorando de Entendimento entre o Grupo de Mídia da China (CMG) e a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA);



37 - Acordo de Cooperação entre a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Administração Estatal para Regulação do Mercado (Administração Nacional de Normalização) da República Popular da China (SAMR/SAC).