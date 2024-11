Trump escolhe banqueiro Howard Lutnick para ser secretário do Comércio

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump escolheu o bilionário Howard Lutnick para ser secretário do Comércio do seu governo. Lutnick é um dos coordenadores da equipe de transição de Trump. Presidente da corretora e banco de investimentos Cantor Fitzgerald, o empresário era cotado para ser o secretário do Tesouro da administração do republicano.

"Ele liderará nossa agenda de Tarifas e Comércio, com responsabilidade adicional pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos. Em seu papel como copresidente da Equipe de Transição Trump-Vance, Howard criou o processo e o sistema mais sofisticado para nos ajudar a construir a melhor administração que os Estados Unidos já viram", escreveu Trump ao anunciar o nome.

LEIA TAMBÉM: Trump insinua que vai declarar estado de emergência para deportar imigrantes

O escolhido por Trump compartilha com o republicano o entusiasmo por criptomoedas. Lutnick é amigo antigo do republicano e já apareceu no reality show O Aprendiz, além de ter sido um dos principais doadores da campanha do republicano.

Em entrevistas, o bilionário indicou ser a favor da imposição de altas tarifas para produtos importados. À CNBC em setembro, ele disse ser importante "proteger o trabalhador americano". O presidente eleito propôs, durante a campanha, tarifar em 60% os produtos da China e em 20% o restante dos produtos importados. O Departamento de Comércio tem orçamento de US$ 11 bilhões.