Primeiro encontro entre os presientes Lula e Milei foi frio e formal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu e cumprimentou na manhã desta segunda-feira (18) os líderes estrangeiros que participam da cúpula do G20, no Rio de Janeiro. Ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ele saudou o primeiro a chegar às reuniões desta segunda, o secretário-geral da ONU, António Guterres.

A solenidade teve um grande momento de desconforto, durante a chegada do presidente argentino ultraliberal Javier Milei. O aperto de mão entre os dois foi frio e totalmente formal. Não houve descontração como com outros líderes, incluindo conservadores, como a italiana Giorgia Meloni. Milei subiu a rampa acompanhado pela irmã, Karina, figura-chave em seu governo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, não seguiu o protocolo para cumprimentar Lula na chegada. O americano, de 81 anos, não subiu a rampa do Museu de Arte Moderna, por onde todos os demais chefes de Estado passaram. Ele subiu de elevador.

O Brasil ocupa neste ano a presidência do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo, além da União Europeia e a União Africana. A estimativa do governo brasileiro é que 55 chefes de Estado ou representantes de organizações internacionais viessem ao Rio para a cúpula.