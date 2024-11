Carro avança contra grupo de pessoas na China e deixa ao menos 35 mortos

Ao menos 35 morreram e outros 43 foram hospitalizados após um carro avançar contra um grupo de pessoas que estavam do lado de fora de um centro esportivo na cidade de Zhuhai, no sul da China, na noite de segunda-feira (11), segundo a agência de notícias Xinhua e o telejornal Xinwen Lianbo, ambos estatais.

• LEIA TAMBÉM: Kremlin rejeita notícia de que Putin falou com Trump sobre guerra na Ucrânia

O suspeito foi citado apenas pelo sobrenome Fan, como costuma fazer a polícia chinesa, e teria tentado se suicidar com uma faca, dentro do carro. Segundo os veículos chineses, ele está hospitalizado, em coma, com ferimentos no pescoço e outras partes do corpo. O relatório preliminar da polícia de Zhuhai afirma que a ação de Fan teria sido disparada por sua insatisfação com a divisão de bens, num divórcio.



Descrição do incidente, a partir do relatório: "Fan dirigiu um pequeno veículo off-road através do portão e entrou à força no centro esportivo da cidade, atropelou cidadãos na via interna e foi controlado pela polícia quando saiu do local. Fan estava se automutilando com uma faca no carro".



No destaque do Xinwen Lianbo de terça-feira, o principal noticiário da rede CCTV, o líder chinês, Xi Jinping, orientou o atendimento aos afetados e a "punição severa" do responsável, "de acordo com a lei". "Todas as regiões e departamentos relevantes devem aprender profundamente as lições, tirar inferências de outros, fortalecer a prevenção e o controle de fontes de risco, resolver prontamente contradições e disputas, prevenir estritamente a ocorrência de casos extremos e fazer todos os esforços para garantir a segurança da vida das pessoas e a estabilidade social", determinou Xi, segundo a Xinhua.



Ele está no Peru, para uma cúpula de países da Ásia-Pacífico. O primeiro-ministro Li Qiang, segundo a agência, "emitiu instruções apontando ser necessário combinar prevenção e controle, fazer um bom trabalho na investigação e na resolução de riscos ocultos e contradições sociais".



Relatos anteriores de imprensa e mídia social chinesas teriam sido apagados, segundo a agência Associated Press. A partir das 19h de terça (8h no Brasil), notícias e postagens em plataformas como Weibo repercutiam os relatos oficiais da CCTV e da Xinhua.



A agência de notícias Reuters divulgou um vídeo, cuja autenticidade afirma ter confirmado, em que se veem ao menos 20 pessoas no chão, ambulâncias chegando e alguns gritos de "terrorista". O atropelamento ocorreu na véspera da abertura de uma exposição da Força Aérea do Exército de Libertação Popular. O evento está previsto para ir até domingo (17), com apresentação de um novo modelo de caça de quinta geração e um novo sistema de mísseis antiaéreo.