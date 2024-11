Sucesso da COP 29 é fundamental para COP 30, omissão agora custará muito depois, diz Alckmin

O vice-presidente e chefe da delegação brasileira na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças Climáticas (COP 29), Geraldo Alckmin, disse ser fundamental os países conseguirem atingir os objetivos previstos nesta edição do evento para haver sucesso na próxima edição, a COP 30, que acontecerá no Brasil.

"O sucesso da COP 29 é parte fundamental para o sucesso da COP 30 - que teremos orgulho de sediar em Belém, no Brasil - e para a resposta global à mudança no clima. A omissão de agora custará muito para o depois", afirmou, durante discurso."A conferência de Baku aspira a definir o novo objetivo de financiamento climático. E. Baku tem também desafio de finalizar as negociações do mercado de carbono e orientar o caminho para a implementação dos compromissos históricos atingidos na COP 28, em particular sobre energia e florestas", acrescentou."Temos a maior floresta tropical do mundo, temos a matriz energética mais limpa entre as grandes economias. Uma agricultura eficiente e verde e sobretudo temos a consciência e o comprometimento de que só há um futuro se for sustentável", afirmou.Ele comentou sobre a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, em inglês) do Brasil para o combate à mudança climática, repetindo que o plano é reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa em até 67% até 2035 na comparação com os níveis observados em 2005.O vice-presidente classificou a meta como "el", mas especialistas avaliam que a proposta é tímida - incapaz de cumprir o objetivo de limitar em 1,5 grau Celsius a elevação da temperatura global, segundo o Instituto Talanoa.A meta de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) representa uma redução de 39% a 50% em relação às emissões líquidas de 2019 (1.712 MtCO2e). Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e o primeiro Balanço Global do Acordo de Paris, a recomendação é de um corte que alcance 60% até 2035 em relação a 2019.