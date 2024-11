Há 35 anos, queda do Muro de Berlim dava fim a era do bipolarismo

Era por volta das 23h do dia 9 de novembro de 1989. Munidos de marretas, picaretas, martelos e todos os demais tipos de ferramentas destrutivas, cidadãos comuns, homens e mulheres, jovens e mais velhos, escalavam, eufóricos as paredes ásperas do muro que por 28 anos, 2 meses 26 dias dividiu a capital da Alemanha, Berlim, em duas. Começava ali a ruir o maior símbolo do bipolarismo que colocou de lados opostos o comunismo e o capitalismo e que, por muito pouco, não levou o planeta a uma guerra nuclear catastrófica. Passados 35 anos, o mundo não é o mesmo, comunistas e capitalistas já não monopolizam as atenções, novos muros foram erguidos e incertezas permeiam o jogo de xadrez que é a geopolítica internacional, deixando muito difícil prever qual será o próximo movimento das peças no tabuleiro.

Para entender o significado da demolição do muro, é preciso voltar no tempo, mais precisamente para o início da década de 1960. A escalada nuclear parecia incontrolável, as tensões da Guerra Fria se intensificavam e as constantes faíscas que surgiam do embate entre as duas superpotências mundiais – Estados Unidos e União Soviética – prenunciavam um conflito que, se viesse a ocorrer, poderia representar, literalmente, o fim da civilização humana.

A tensão nuclear se intensificou a partir de janeiro de 1961, com a posse de Jonh Kennedy na presidência norte-americana. Com um discurso que permeou toda a sua campanha, Kennedy argumentava que os EUA estavam defasados militarmente em relação à URSS, principalmente no que diz respeito à quantidade e tecnologia de mísseis.

Logo em abril de 1961, o novo mandatário da Casa Branca sofre um baque com a desastrosa tentativa de derrubada de Fidel Castro em Cuba eu ficou conhecida como a Invasão da Baía dos Porcos. Poucos dias antes do fiasco norte-americano em Cuba, os soviéticos deram uma mostra de avanço tecnológico ao enviar Yuri Gagarin ao espaço, o primeiro homem a sair da órbita da Terra. O temor pelo uso mísseis de longo alcance municiados com ogivas nucleares aumentava, afinal, se a URSS conseguira construir um foguete para levar o homem para fora do planeta, seria capaz, também, de elaborar mísseis capazes de chegar aos Estados Unidos. Ao menos, era assim que pensava a Casa Branca.

Essa escalada foi o pano de fundo para a construção do muro, que iniciou na madrugada do dia 13 de agosto de 1961, mas não o motivo principal. Uma economia em ruínas foi o que levou ao muro separando Berlim Oriental, que fazia parte da República Democrática da Alemanha (RDA), alinhada à União Soviética, de Berlim Ocidental, que, apesar de não fazer parte da República Federal da Alemanha (RFA), era alinhada aos conceitos políticos e econômicos do Ocidente, ou seja, capitalista.

A Alemanha Oriental vinha sofrendo uma forte recessão, com falta de matérias-primas e alimentos. A produtividade industrial caía e o padrão de vida da população – principalmente se comparada com a dos compatriotas da RFA - despencava. Com a crescente dívida externa, a economia afundava. Com isso, era inevitável que os alemães orientais buscassem uma vida melhor no lado Ocidental. “O êxodo do Leste para a Alemanha Ocidental prosseguia. Mantinha-se num patamar de aproximadamente um quarto de milhão (250 mil) de pessoas por ano desde 1955, caiu em 1959 para 143 mil e voltou a subir, em 1960, para pouco mais de 199 mil”, aponta o historiador britânico Frederick Taylor no livro Muro de Berlim: um mundo dividido 1961-1989 (Editora Record, 2009).

A maior parte daqueles que migravam eram profissionais especializados, operários qualificados, médicos, enfermeiras, professores e engenheiros, que viam no lado Ocidental melhores oportunidades.

O erguimento do muro se deu após um processo gradual de fechamento de postos de cruzamento da fronteira, que começaram a se tornar cada vez mais frequentes, dificultando, inclusive, a circulação de diplomatas que nunca haviam sido importunados em suas entradas e saídas da RDA.

Nos gabinetes políticos, crescia o receio de que o derretimento do lado Oriental resultasse em uma unificação, o que não era do interesse soviético, que via na RDA um fundamental enclave no centro da Europa.

No final de julho, um mapa já desenhava o traçado do muro. Em 1º de agosto, o material para a primeira fase da empreitada começou a ser reunido. Os rumores sobre um fechamento das fronteiras aumentavam, fazendo com que aumentasse também o número de pessoas que escapavam do lado Oriental. As tratativas oficiais foram aceleradas e à 1h da manhã do dia 13 de agosto, a fronteira começou a ser fechada. A Guerra Fria chegava ao seu ápice.