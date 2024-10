Biden diz que envio de tropas da Coreia do Norte para Rússia é muito perigoso

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou como "muito perigoso" o envio de tropas da Coreia do Norte para a Rússia, em ajuda no conflito contra a Ucrânia. Anteriormente, ele disse que tinha "opções" para responder às ações dos rivais, como mostra um relatório da Casa Branca enviado à imprensa.

O Pentágono informa que a Coreia do Norte enviou cerca de 10 mil tropas para a Rússia, um movimento que os líderes ocidentais dizem que intensificará a guerra e abalará as relações na região do indo-pacífico. A porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Sabrina Singh, disse que não haverá limites ao uso de armas americanas pela Ucrânia contra forças norte-coreanas, se elas se tornarem combatentes na guerra.

Em discurso realizado nesta segunda-feira (28), o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, confirmou que tropas norte-coreanas foram enviadas para a Rússia e que unidades militares norte-coreanas foram implantadas na região de Kursk. Ele disse que a implantação das tropas representa uma escalada significativa no envolvimento contínuo da Coreia do Norte na guerra ilegal da Rússia; mais uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU; e uma expansão perigosa da guerra.

"Hoje. posso confirmar que tropas norte-coreanas foram enviadas para a Rússia e que unidades militares estão na região de Kursk", disse. Ele também descreveu o envio como ''expansão perigosa da guerra''. Rutte ainda fez um apelo à Rússia e à Coreia do Norte para que ''cessem essas ações imediatamente''.

Segundo ele, o aprofundamento da cooperação militar entre os dois países é uma ''ameaça''. ''Pyongyang já forneceu à Rússia milhões de cartuchos de munição e mísseis balísticos que estão alimentando um grande conflito na Europa. Em troca, Putin está fornecendo tecnologia militar e outro suporte para contornar sanções internacionais'', afirmou.