Itamaraty condena escalada de conflito no Oriente Médio e diz monitorar situação de brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que vê com preocupação o ataque de Israel ao Irã, condenando a "escalada do conflito". Ainda em nota, a entidade pediu que todas as partes envolvidas exerçam máxima contenção.

cessar-fogo em todo o Oriente Médio e volta a conclamar a comunidade internacional para que utilize todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter o aprofundamento do conflito", afirmou Ministério em nota.



Israel lançou ataques ao Irã na manhã deste sábado (26), horário local, atingindo alvos em Teerã. Os militares israelenses declararam que os ataques foram "precisos" e direcionados a alvos militares.



O Itamaraty informou, ainda, que a embaixada brasileira em Teerã está monitorando a situação dos brasileiros no país, mantendo contato permanente com eles.