No Brics, China e Índia ensaiam acordo por fim à disputa na região do Himalaia

Após quatro anos de tensão, China e Índia chegaram a um acordo para colocar fim à disputa em sua fronteira na região do Himalaia. O anúncio ocorre às vésperas do encontro de seus líderes na reunião do Brics em Kazan (Rússia), que marca uma tentativa de normalização na relação das rivais nucleares.

LEIA TAMBÉM: Brasil e Colômbia vão lançar programa para comunidades quilombolas



O acordo visa regrar o patrulhamento das regiões da chamada linha de controle real, que marcam parte da fronteira de 3.488 km entre os dois países. Pequim ganhou uma guerra contra Nova Déli em 1962, e desde então crises estouram pontualmente.

A mais recente foi em 2020, quando 20 soldados indianos e quatro chineses morreram numa escaramuça bizarra, com paus e pedras, na belíssima região montanhosa de Ladakh. Dois anos depois, houve novos embates.

O anúncio foi feito pelo principal burocrata da chancelaria indiana, Vikram Misri, e ainda não foi comentado pelos chineses. O premiê Narendra Modi e o líder Xi Jinping estarão à mesa no jantar de gala oferecido por Vladimir Putin em Kazan nesta terça.

O evento marca o início da 16ª reunião dos Brics, bloco que incluía originalmente também o Brasil e, desde 2010, a África do Sul. Ela é a primeira após a maior expansão do grupo, com a chegada do Irã, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Egito. A Arábia Saudita é tratada como membro, mas não enviou lideranças.

Há a expectativa de os dois líderes se reunirem separadamente, mas nenhuma das duas delegações confirmou isso até aqui. O relaxamento das tensões não irá encerrar os motivos fulcrais de rivalidade entre os países, cujas populações somam 2,8 bilhões dos 8 bilhões de humanos.

A Índia segue sua busca por assertividade amparada no bônus demográfico de uma enorme população jovem. É potência nuclear com grandes capacidades convencionais, e consegue ser parceira dos Estados Unidos no grupo anti-China Quad enquanto segue como cliente privilegiada de petróleo e armas de Putin, maior aliado de Pequim.

Não condenou a invasão russa da Ucrânia, como fez o Brasil, seu parceiro de Brics, embora ambos concordem em não adotar sanções que não sejam determinadas pelo Conselho de Segurança da ONU. A reforma do órgão, aliás, era um dos temas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iria levantar na cúpula, à qual agora ele só vai participar por vídeo devido à queda que o deixou de molho em Brasília.

O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, chegou a Kazan na tarde desta segunda (manhã no Brasil) para representar Lula. "A participação do Brasil é sempre igual", disse, minimizando o prejuízo ao status da delegação.

LEIA TAMBÉM: Sétimo voo da Operação Raízes do Cedro decola do Líbano com 82 passageiros



Brasil e Índia tentam navegar de forma autônoma, com graus de sucesso distintos. Já a China é a potência emergente do século 21, em oposição ao poder estabelecido de Washington na Guerra Fria 2.0.

Pequim também é a principal parceira do arquirrival da Índia, o Paquistão. Praticamente não há projeto de infraestrutura e de cooperação militar de Islamabad sem a participação chinesa.