Em revisão da Constituição, Coreia do Norte define pela 1ª vez Sul como 'Estado hostil'

explodir trechos de estradas e ferrovias que conectavam o país ao Sul. A Coreia do Norte revisou recentemente sua constituição e confirmou que incluiu no texto a Coreia do Sul como sendo "um Estado hostil". A divulgação da mudança aconteceu dois dias após

Esses acontecimentos indicam que a Coreia do Norte está determinada a aumentar as animosidades contra a Coreia do Sul e o risco de possíveis confrontos nas áreas tensas da fronteira, embora seja improvável que o Norte lance ataques em grande escala, dada a superioridade das forças dos EUA e da Coreia do Sul.

A Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) afirmou que a recente demolição de partes das seções norte das estradas e ferrovias intercoreanas foi "uma medida inevitável e legítima em conformidade com a constituição da Coreia do Norte, que define claramente a Coreia do Sul como um Estado hostil".

Já o Ministério da Unificação da Coreia do Sul condenou sua classificação com um "Estado hostil", chamando isso de "um ato antiunificação e antinacional". O governo sul-coreano afirmou que responderá firmemente a qualquer provocação e continuará a buscar a unificação pacífica com base nos princípios de liberdade e democracia.